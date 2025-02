L'Ue sotto shock resta accanto a Kiev dopo le provocazioni di Trump: "Avanti con le sanzioni contro la Russia"

Le ultime cannonate di Trump colpiscono un’Europa già destabilizzata, che cerca faticosamente un nuovo equilibrio, ma che in parte continua ad adottare la strategia dell’opossum: fingere di non vedere ogni bomba politica sganciata dal presidente USA. Il ragionamento è chiaro: sappiamo come funziona Trump, meglio non reagire alle provocazioni. Così, nel pieno della tempesta, Bruxelles prova a tenere la rotta, approvando il 16º pacchetto di sanzioni contro la Russia per indebolire ulteriormente Mosca. «Il Cremlino non spezzerà la nostra determinazione», promette l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas. Leggi anche Trump rilancia la guerra commerciale: dazi al 25% su auto, farmaci e chip. Musk alla guida della rivoluzione burocratica Un’Europa in bilico tra pragmatismo e immobilismo Ma mentre l’Europa resta ferma sulle sue posizioni, il mondo intorno cambia a una velocità disarmante. Quanto potrà durare la strategia dell’immobilismo?

«Manteniamo gli occhi fissi sulla palla, ignoriamo la confusione», spiega una fonte diplomatica di un Paese membro, che vede con favore l’approccio pragmatico mostrato a Riad. Il rischio, però, è scivolare rapidamente dalla strategia dell’opossum a quella dello struzzo, infilando la testa sotto la sabbia mentre gli americani discutono con i russi di operazioni economiche congiunte nell’Artico. Se l’Ue non cambia rotta, potrebbe trovarsi su un binario morto, tra crescita economica stagnante, prezzi dell’energia alle stelle e paralisi politica dovuta ai veti incrociati delle capitali europee. Costa e Macron: due visioni per l’Europa Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa sta cercando una via d’uscita dal vicolo cieco in cui Trump ha spinto l’Europa. Ha avviato consultazioni bilaterali con i 27 Paesi Ue per capire chi è disposto a fare cosa per l’Ucraina e quali siano le posizioni sulle garanzie di sicurezza.