Mangia insaccato e muore: ecco che cos'è la listeria, il batterio killer che ha portato al decesso di una donna in Umbria

Purtroppo, la donna – che soffriva già di una patologia pregressa – non è riuscita a sopravvivere all’infezione. Secondo i periti della Procura, la causa del decesso è stata un grave stato settico provocato dal batterio .

Ora, la Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per il titolare dell’azienda della provincia di Arezzo , produttrice dell’insaccato incriminato.

Una donna di poco più di 60 anni è deceduta dopo un mese di ricovero all’ospedale di Città di Castello a causa di un’infezione da Listeria monocytogenes , un batterio trovato in quantità eccessive nella coppa di suino che aveva consumato.

La Listeria monocytogenes è un batterio particolarmente insidioso. Lo si trova spesso in cibi crudi o poco cotti , come:

Le analisi epidemiologiche hanno permesso di risalire alla fonte dell’infezione : i campioni prelevati dall’abitazione della vittima hanno confermato la presenza della Listeria nell’insaccato acquistato in un negozio locale. Il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri (NAS) ha raccolto prove, acquisito la cartella clinica della donna e ascoltato i familiari per ricostruire il collegamento tra il consumo dell’alimento e il successivo peggioramento della paziente.

L’infezione che provoca – la listeriosi – può manifestarsi con sintomi lievi, come febbre e disturbi gastrointestinali. Tuttavia, nei soggetti più vulnerabili (anziani, donne in gravidanza, neonati e persone immunodepresse), l’infezione può evolvere in forme molto gravi, portando a setticemia o meningite e risultando persino fatale.

Come proteggersi dalla listeriosi?

Evitare questo batterio è possibile, ma serve adottare buone abitudini alimentari. Ecco alcune semplici regole per ridurre i rischi:

✔ Attenzione agli insaccati e ai formaggi non pastorizzati – Se sei incinta o hai problemi di salute, è meglio evitarli del tutto.

✔ Occhio alla conservazione degli alimenti – Mantieni sempre la catena del freddo e separa i prodotti crudi da quelli cotti.

✔ Cottura adeguata della carne – Cuocere bene gli alimenti uccide il batterio e riduce il rischio di infezione.

✔ Igiene in cucina – Lava accuratamente mani, utensili e superfici dopo aver maneggiato cibi crudi.

Sicurezza alimentare: una priorità che non possiamo ignorare

Il caso di Città di Castello riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza alimentare. Il cibo che arriva sulle nostre tavole deve rispettare rigorosi controlli, per evitare tragedie simili.

Non si tratta solo di buone norme igieniche, ma di una responsabilità che riguarda produttori, venditori e consumatori. Un errore nella filiera può costare la vita.