Meteo, ancora aria fredda: piogge nel weekend al Centro Sud

La seconda parte della settimana vedrà ancora aria fredda interessare marginalmente anche l’Italia: attesi nuvolosità in transito e qualche debole fenomeno sparso specie sulle regioni centrali e all’estremo Sud. Sotto il profilo delle temperature avremo invece valori intorno alle medie del periodo o anche poco al di sotto sui settori meridionali. Tutto questo almeno fino all’ultimo weekend di febbraio, anche se con un progressivo e lieve rialzo termico in particolare sulle regioni del Nord. Il Centro Meteo Italiano per l’ultima settimana di febbraio, e dell’inverno, prevede un aumento del flusso zonale con possibilità di un peggioramento meteo più organizzato. Previsioni meteo per oggi al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi, anche basse e compatte, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora molte nubi specie tra Liguria ed Emilia Romagna e cieli parzialmente nuvolosi altrove.

Al centro Al mattino molte nubi sulle regioni centrali, con possibili pioviggini sui settori tirrenici e più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora cieli per lo più nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nella notte persiste la nuvolosità, anche bassa e compatta, con possibili pioviggini sulle coste tirreniche. Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile ma con molte nubi, locali piogge sulla Sicilia orientale e maggiori schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio condizioni meteo per lo più invariate. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora molte nubi e locali piogge sulla Sicilia, maggiori spazi di sereno sulla Puglia meridionale e sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie o in lieve generale rialzo, massime stabili o in lieve calo sulle regioni peninsulari e in lieve rialzo sulle Isole Maggiori. Previsioni meteo per domani al Nord Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi tra Liguria ed Emilia Romagna, in prevalenza sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità sempre meno presente, ma ancora persistente tra Liguria ed Appennino settentrionale. In serata e in nottata poche variazioni con tempo del tutto asciutto.