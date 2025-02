Scontro tra un'auto e un bus carico di studenti a Ferrara, morta una donna di 36 anni. Tra i feriti anche una ragazza incinta

Tragedia sulla strada tra Boara e Corlo, nel Ferrarese. Erano circa le 14 quando un'auto e un autobus di linea si sono scontrati in via Copparo, poco prima della rotatoria con via Raffanello. Nell’impatto, la conducente dell’auto, una donna di 36 anni, ha perso la vita.

L’autobus, carico di studenti che tornavano da scuola, si è ribaltato su un fianco ed è finito in un fosso. Scene di panico tra i passeggeri: urla, vetri infranti, qualcuno che cercava di mettersi in salvo uscendo dai finestrini. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi: vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine.

Tra i feriti anche una ragazza incinta

Alcuni studenti hanno riportato ferite leggere e sono stati portati all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti. Tra loro, anche una giovane di 27 anni in gravidanza. Per fortuna, i medici hanno rassicurato: né lei né il bambino sono in pericolo di vita.