Calciatore ucciso da bomba nel 2015 nel Barese, due arresti

I carabinieri del comando provinciale di Bari, a conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due indagati ritenuti responsabili dell’omicidio volontario del calciatore 27enne Domenico Martimucci, compiuto ad Altamura (Bari) la notte del 5 marzo del 2015. I due sono accusati anche di tentato plurimo omicidio e detenzione e porto di materiale esplodente. Tutte le accuse sono aggravate dal metodo mafioso. Martimucci morì dopo quasi cinque mesi di coma per le ferite causate dall’esplosione di una bomba avvenuta il 5 marzo 2015 in una sala giochi di Altamura e fatta piazzare a scopo intimidatorio, quando il locale era ancora aperto e al suo interno si trovava anche la vittima. Nell’esplosione rimasero ferite altre otto persone, alcune delle quali in modo grave.

Sorella: "Uomini Stato sono numeri 10"

«Voi siete i nostri numeri 10, grazie per tutto quello che fate». Così Lea Martimucci, sorella del calciatore Domenico, ucciso il 5 marzo del 2015 ad Altamura quando aveva 27 anni, da una bomba piazzata in una sala giochi, si è rivolta al procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, in occasione della conferenza stampa sull'arresto di Nicola Centonze e Nicola Laquale che, secondo l’accusa, hanno rispettivamente coordinato l’attentato dinamitardo e aver fornito l’ordigno. «Questi uomini e queste donne - ha aggiunto parlando con i cronisti Martimucci, che ha fondato la onlus 'Noi siamo Domi' - nel silenzio continuano a a salvaguardare sia le nostre vite che il nostro futuro. Siamo veramente grati e la giustizia prima o poi arriva. Sono i nostri numeri 10, com'era mio fratello in campo».