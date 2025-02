"Espresso Macchiato", è polemica per il brano dell'Estonia all'Eurovision: "Stereotipi sull'Italia". Il video è virale

È diventato infatti ormai virale non solo il brano , con gli stereotipi sugli italiani , ma in poche ore anche il video . Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio , mentre Olly trionfava a Sanremo 2025 , Tommy Cash vinceva con Espresso Macchiato – e con l’ 83% dei voti – l’ Eesti Laul 2025 , il contest estone con cui viene scelto il rappresentante del Paese all’ Eurovision .

Espresso Macchiato , la canzone di Tommy Cash (pseudonimo di Tomas Tammemets ), 33 anni , uno dei rapper più popolari in Estonia , scelta dal Paese per partecipare all’ Eurovision 2025 , ha acceso da qualche giorno la polemica sui social . Oggi è intervenuto anche il Codacons , che ha deciso di inviare un ricorso all’Ebu , l’ European Broadcasting Union .

A contribuire a rendere il brano virale è proprio il testo: accompagnato da una movimentata musica dance, è scritto in un mix di inglese e italiano storpiato e riprende stereotipi italiani all’estero, creando insieme un effetto comico e surreale.

«Ferma restando la libertà di espressione artistica che deve caratterizzare eventi come l’Eurovision, non possiamo non sollevare dubbi circa l’opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti», spiega il Codacons.