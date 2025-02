Procura di Bologna, in commissione al Csm finisce 3 a 3 tra la procuratrice aggiunta di Messina Raffa e quello di Palermo Guido

Si sblocca in commissione Incarichi direttivi al Csm la nomina del procuratore capo di Bologna. La votazione tra i componenti ha visto un sostanziale "pareggio" tra due candidati alla carica, ovvero la procuratrice aggiunta di Messina Rosa Raffa e il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, due magistrati entrambi di grande esperienza e con alle spalle un vasto curriculum sul fronte antimafia. Adesso sarà il plenum del Csm a decidere in via definitiva nelle prossime settimane il nome del capo di una delle procure piu importanti d'Italia.