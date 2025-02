Turismo in Sicilia, nasce l’Agenzia regionale. L’opposizione: un nuovo carrozzone

Nascerà l’Agenzia regionale per il turismo, verranno introdotti compensi per i membri dei consigli di amministrazione degli enti del mondo dello spettacolo, verrà aumentato lo stipendio dei sovrintendenti dei teatri. Sono le prime misure di un disegno di legge omnibus che ha preso forma ieri all’Ars sotto la spinta soprattutto di Fratelli d’Italia.

In realtà il testo è una sorta di spin off di un altro disegno di legge da tempo in gestazione in commissione Affari Istituzionali. In quest’ultima ieri è stato dato il voto finale al provvedimento che contiene, tra l’altro, la norma per dare un sostegno o un posto di lavoro alla Regione ai familiari delle vittime di femminicidio e a loro stesse nel caso in cui siano sopravvissute.

Questo testo, atteso da un anno, sarebbe ora pronto per il voto finale dell’aula, come ha precisato il presidente della commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate. Ma deve attendere che anche gli spin off vengano votati nelle altre commissioni. E il passaggio più delicato in quest’ottica è proprio l’altro testo, quello sul turismo e lo spettacolo, maturato nella commissione Cultura, guidata dal meloniano Fabrizio Ferrara.