Etna: lava (e turisti) in movimento, realizzata elaborazione 3D

Il Dipartimento regionale della Protezione civile Sicilia ha elaborato una rappresentazione 3D dell’Etna, contenente la colata lavica attualmente in corso sul vulcano, utilizzando i dati satellitari acquisiti dal programma europeo Copernicus Sentinel-2, incrociati con Google Map e i dati del Sistema Informativo Territoriale del Dipartimento. L’immagine in 3D, catturata alle 9.40 del 17 febbraio mostra una colata lavica di oltre 4 km dalla fessura eruttiva, che si espande lungo il versante sud-occidentale.

Il fenomeno sta generando un crescente interesse per escursionisti e turisti, con il Soccorso alpino intervenuto in diversi casi e creando un intenso traffico veicolare sulla strada provinciale 92 e in particolare nei pressi di Piano Vetore e del Punto di accesso più vicino alla colata che è il cancello che porta al rifugio Galvarina. La Protezione civile siciliana è impegnata in costante coordinamento con i sindaci dei comuni interessati, con l’Osservatorio etneo dell’Ingv, il Corpo Forestale della Regione siciliana, per il monitoraggio degli effetti sulla sicurezza della popolazione dovuti all’evoluzione dell’attività eruttiva, nonché per valutare possibili impatti - non imminenti - sulle aree abitate. Il capo del Dipartimento, Salvo Cocina, invita la popolazione a seguire le indicazioni ufficiali e a rispettare le ordinanze comunali che avvertono di mantenere una distanza di sicurezza dalla colata di 300-500 metri.