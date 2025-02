Mamma accoltella la figlia 14enne a Catania dopo una lite con l'ex compagno

Avrebbe sfogato la propria rabbia per un litigio con l’ex compagno contro la figlia di 14 anni, che la stava aspettando in casa, prima sbattendole la porta in faccia poi ferendola a un braccio con un coltello da cucina, procurandole una ferita di 8 centimetri. È l’accusa contestata dalla polizia di Catania a una donna di 34 anni, in passato più volte segnalata all’autorità giudiziaria per aggressioni a parenti e vicini di casa, che è stata denunciata da agenti delle Volanti della Questura per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.