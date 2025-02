«Matteo Messina Denaro non ha mai previsto di essere arrestato: era troppo sicuro di questo, probabilmente perché godeva di protezioni a diversi livelli. Però è stato arrestato, è questo è un successo dello Stato». Lo ha detto il deputato regionale Antonello Cracolici, presidente della commissione antimafia all’Ars, alla presentazione del libro 'I diari del boss' di Lirio Abbate ieri sera al teatro Selinus di Castelvetrano (Trapani). «Questo libro ci consegna un dato: Messina Denaro è stato uno dei pochissimi mafiosi che tenta di lasciare un testamento a chi ci sarà dopo di lui, non solo i boss di nuovo conio, ma anche la società. - ha aggiunto - C'è il tentativo da parte del boss di celebrare una mitologia, c'è un manifesto di futuro che Messina Denaro indica a chi verrà dopo di lui, in nome del padre e forse in nome della figlia. Questo ci costringe a considerare un tema che non avevamo messo in conto: contrastare i mafiosi anche da morti».