Milano-Cortina, sabotata la pista di bob. Affranto Malagò: “Atto vile e irrispettoso”

Il sabotaggio avvenuto questa notte alla pista da bob, skeleton e slittino in fase di ultimazione a Cortina d’Ampezzo è un atto vile e irrispettoso nei confronti di chi sta lavorando con competenza, determinazione e passione. Si tratta, soprattutto, di un gesto criminale compiuto da soggetti che pensavano di arrecare un danno all’Italia, poiché le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresentano un’importante opportunità che porterà la nostra Nazione al centro dell’attenzione mondiale». Lo dichiara il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in merito all’atto di sabotaggio avvenuto alla vigilia dell’arrivo del Comitato Olimpico Internazionale per un sopralluogo previsto lunedì prossimo.

Un tubo di refrigerazione è stato staccato e ritrovato in mezzo alla strada, bloccando la circolazione e causando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026.

«È bene sottolineare che la Società Infrastrutture Milano-Cortina, sotto il coordinamento del MIT, e le ditte impegnate nel cantiere stanno già riparando il grave danno arrecato – spiega ancora il ministro – grazie alle donne e agli uomini che, giorno e notte, si prodigano per rispettare l’impegno di realizzare nei tempi previsti una delle piste più moderne e sostenibili al mondo. A loro va tutta la nostra riconoscenza. Mi auguro che i responsabili siano individuati rapidamente, affinché un atto così grave non sia solo condannato, ma anche punito, auspicando un rafforzamento del livello di controllo nell’area di cantiere», conclude Abodi.