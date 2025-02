Neonato morso da un cane alla testa a Firenze, non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita il neonato di 15 giorni azzannato in casa, a Firenze, dal cane di famiglia, un esemplare di Staffordshire bull terrier. Il piccolo è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico all’ospedale Meyer che si è appena concluso e, fanno sapere dal nosocomio pediatrico, è perfettamente riuscito: non sono previsti danni neurologici dato che la ferita ha riguardato soltanto la pelle e l'osso del cranio che è stato ricostruito grazie all’operazione. Verrà ricoverato nella terapia intensiva neonatale e la prognosi resta riservata.