Papa Francesco e la polmonite bilaterale, i medici: "Non è fuori pericolo, ma respira autonomamente. Il rischio è la sepsi"

«Il Papa non è attaccato a nessun macchinario. Quando ha bisogno mette i naselli per un po' di ossigeno, ma sta a respiro spontaneo e si alimenta» ha detto il professor Sergio Alfieri in un briefing al Gemelli sulla salute del Papa. Il Papa - chiariscono i medici - ha una infezione ai polmoni: "Se per sciagura uno di questi germi dovesse passare nel sangue ci sarebbe una sepsi", «il vero rischio è se i germi passano nel sangue. Oggi non ci sono questi germi nel sangue», «l''infezione ora è solo nel polmone» ha continuato Alfieri in un briefing sulla salute del Papa. «Questo è il vero rischio che può correre una persona della sua età», ha aggiunto riferendosi all’ipotesi di sepsi. L’infezione «per il momento è contenuta», ha aggiunto il dottor Luigi Carbone. «Abbiamo anche ridotto qualche farmaco», ha sottolineato ancora Alfieri.

Papa Francesco «è fuori pericolo? No. Ma al momento non è in pericolo di vita», occorre «superare questa fase critica» spiegano ancora Alfieri, il capo dell’equipe medica che tiene in cura il Pontefice all’Ospedale Gemelli e Carbone, che lo segue a Santa Marta, durante un briefing con la stampa, a una settimana dal suo ricovero. Un aggiornamento chiaro e trasparente voluto fortemente dallo stesso Papa, che, secondo quanto riferisce Alfieri, «sa della gravità, sa che è in pericolo» ma «vuole che si sappia la verità», «basta fake news». Rispetto al primo giorno si è riscontrato che il Papa «sta molto meglio, abbiamo visto dei miglioramenti», anche se il quadro resta «complesso». Ovviamente il rischio che preoccupa l’equipe è che «i germi, oggi localizzati nelle vie respiratorie e nei polmoni», passino nel sangue. «Nonostante tutte le terapie che fai, se uno di questi germi dovesse passare nel sangue avrebbe la sepsi che per la sua età e il suo problema respiratorio sarebbe difficile uscirne. Questo è il vero rischio», ha precisato Alfieri. Al momento «non c'è questo rischio», ha aggiunto dicendosi certo che il Papa «sarà dimesso e tornerà a Santa Marta» perchè «lavoriamo per curare il paziente». «La parte cronica non guarirà, resterà, ma la parte più acuta sarà risolta e quella meno acuta, sarà gestita a Santa Marta». «Timidamente è stato ridotto qualche farmaco ma è presto» per valutare l’esito. Comunque il Papa resterà ricoverato «almeno tutta la prossima settimana», «fino a quando non sarà più necessario somministrare terapie ospedaliere. Le polmoniti ci mettono del tempo a riprendersi. Continuerà poi a fare terapia a Santa Marta».