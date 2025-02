Trump: "Possibile accordo sui minerali con l’Ucraina. Putin e Zelensky devono parlarsi"

Questa affermazione alimenta le speranze di una soluzione diplomatica al conflitto in corso. A margine del giuramento di Howard Lutnick come segretario al Commercio, Trump ha sottolineato l'importanza del dialogo tra i leader di Mosca e Kiev, affermando che il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky devono "parlarsi" per trovare una via d’uscita alla crisi.

Queste dichiarazioni arrivano poco dopo che il media francese Le Point aveva diffuso la notizia di un possibile incontro tra Trump e Putin a Mosca il 9 maggio. Tuttavia, la smentita dell’ex presidente americano chiarisce la sua posizione, dissipando le ipotesi su un suo coinvolgimento diretto nelle celebrazioni russe.

I rapporti con l'Europa

L’Unione Europea «ci ha trattato molto male» ma ora improvvisamente è «molto gentile» e vuole ridurre i dazi. Lo ha detto Donald Trump sottolineando che questo significa «reciprocità. Penso che sia un buon inizio nella giusta direzione con l’Ue». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato oggi gli europei a «fare di più per garantire la pace» in Ucraina in un contesto di tensioni con l'alleato americano, che questa settimana ha avviato colloqui diretti con la Russia. «L'Europa deve e può fare molto di più per garantire la pace (...) Abbiamo proposte chiare con i nostri partner europei», ha detto Zelenskyj nel suo video discorso serale, insistendo sul fatto che «questo deve essere fatto in collaborazione con l'America».