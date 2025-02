Alessandro dorme in auto con il suo cane Max, solidarietà dopo l'annuncio sui social: rimasto senza casa e senza lavoro

Sta ricevendo tanta solidarietà Alessandro Galvan, 61enne di Bassano del Grappa che vive da 25 anni in Trentino, rimasto senza casa e senza lavoro e costretto, per un periodo, a dormire in auto con il cane Max. Qualche giorno fa alcuni conoscenti hanno pubblicato sui social un annuncio per aiutarlo e diverse persone si sono fatte avanti: chi per dargli una coperta per il cane, chi lo ha chiamato chiedendogli che croccantini comprargli, chi gli ha offerto del cibo. Pare che l’uomo abbia ricevuto anche la possibilità di alcuni colloqui lavorativi. «Tutto questo mi commuove», ha dichiarato.