Fabrizio Gualtieri si conferma Segretario Generale della FNS CISL Catania. Nuovo mandato dunque per Gualtieri grazie alla fiducia espressa dai numerosi delegati che hanno partecipato al Congresso Territoriale della Federazione Nazionale Sicurezza Catania, svoltosi presso il Centro Polifunzionale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Totale unanimità per la riconferma di Gualtieri. Riconferma anche per il Segretario Aggiunto FNS CISL Catania, Giuseppe Giallombardo e il Segretario Territoriale FNS CISL Catania, Giuseppe Rausa. Gli iscritti alla FNS CISL di Catania hanno voluto esprimere così, col proprio consenso, il riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi ultimi tre anni. Il Congresso ha sancito anche l'elezione dei Consiglieri della Segreteria Territoriale.

L'incontro è stato presieduto dal Segretario Regionale Aggiunto FNS CISL Sicilia, Salvatore Simonetta, affiancato dal Segretario Generale UST CISL Catania, Maurizio Attanasio, dal Segretario Generale FNS CISL Sicilia, Domenico Ballotta e dal Segretario Regionale FNS Sicilia Francesco Nassetta. Intervenuto il Comandante Provinciale VVF di Catania, Felice Iracà, il quale ha voluto ribadire la propria collaborazione con la componente sindacale per lavorare in sinergia, migliorando le condizioni di lavoro e offrire sempre un maggiore supporto alla popolazione.

Per Gualtieri si è trattato di una giornata speciale: “Ringrazio tutto la componente FNS CISL per il supporto avuto in questi anni. Questo mio nuovo mandato è motivo di orgoglio e mi rende ancora più motivato. Il nostro impegno sarà volto a offrire condizioni di lavoro e tutele migliori per le lavoratrici e e i lavoratori in servizio nella provincia etnea dei due Corpi dello Stato rappresentati quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria. Ci attendono anni di obiettivi ambiziosi". Con la riconferma di Gualtieri e dei componenti della Segreteria, la FNS CISL Catania è pronta ad affrontare con determinazione nuove sfide.

Nel corso del Congresso la FNS CISL Catania ha voluto omaggiare per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata l’Ing. Salvatore Tafaro, ex Comandante VVF Catania, Giovanni Messina, elicotterista in servizio presso il Reparto Volo VVF di Catania e Domenico Ballotta, Segretario Generale FNS CISL Sicilia.