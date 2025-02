Uno studente erasmus accoltellato a Milano: intervenuto per aiutare l’amico rapinato

Sono due gli studenti aggrediti nel corso della rapina che ha fatto finire in ospedale, tra venerdì e sabato notte, a Milano, per una coltellata superficiale, uno studente spagnolo che si trova nel capoluogo lombardo per un Erasmus. Il ferito, infatti, è intervenuto per aiutare l’amico rapinato.

Il particolare è emerso nel corso della mattinata durante le indagini avviate dalla Polizia di Stato, che cerca di identificare il gruppo, composto apparentemente da 4-5 giovani di origine nordafricana.

Ad essere ferito dal fendente al fianco sinistro, infatti, non è stato direttamente il 22enne rapinato, ma uno dei due amici che erano con lui, anch’egli 22enne. Al primo, che reagendo è riuscito a trattenere la collanina, è stato alla fine portato via un ciondolo strappato con la forza. Al secondo, intervenuto per aiutarlo, è stata inferta la coltellata, poi suturata all'ospedale Fatebenefratelli.