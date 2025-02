Apprensione a Lucca per Gaia, 15enne scomparsa: l'appello del sindaco

Sono ore di grande apprensione a Lucca per la scomparsa di Gaia Celoni, 15enne che da ieri sera ha fatto perdere le proprie tracce. Nel corso della giornata si sono moltiplicati gli appelli, social e non solo, per fornire qualsiasi informazione che possa essere utile alle ricerche, al momento senza esito. Tra questi anche quello del sindaco di Lucca Mario Pardini, sia attraverso il proprio profilo Facebook che sulla pagina istituzionale del Comune: «Indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di avvertire immediatamente le forze dell’ordine, che stanno cercando la ragazza».

Sulla vicenda indagano i carabinieri: i militari stanno cercando di ricostruire i movimenti della giovane, di cui si sono perse le tracce intorno alle 20,30 di sabato sera. A quanto risulta, uno dei genitori l’avrebbe accompagnata in auto nel centro storico di Lucca, a Porta San Pietro, dove Gaia si sarebbe incontrata con un gruppo di amici. Da quel momento però i familiari non hanno avuto altre notizie e il cellulare della minorenne risulta sempre spento. Le ricerche delle forze dell’ordine vanno avanti anche in altre zone della Toscana. Nel pomeriggio era emersa la pista di un paese fuori provincia dove la 15enne potrebbe essersi diretta in treno nella tarda serata, dopo aver salutato gli amici. Ipotesi che tuttavia non avrebbe fin qui trovato riscontri concreti.