Grande paura per Moise Kean, si accascia al suolo dopo una botta alla testa. E' "trauma cranico"

Attimi di paura per Moise Kean che nel corso della partita tra Verona e Fiorentina si è accasciato al suolo, riportando alla mente le immagini del compagno Bove (nella sfida con l'Inter), quando il centrocampista rischiò la vita. L'attaccante viola era stato colpito alla testa in precedenza in uno scontro di gioco, quindi il malore. E' stato immobilizzato e portato negli spogliatoi in barella. C'è grande apprensione. Kean è apparso cosciente ma è stato trasportato subito in ospedale. La Fiorentina ha informato che si tratta di un "trauma cranico".

Sviluppi in serata

L’attaccante viola Moise Kean, sottoposto ad accertamenti medici nel dopo partita della sfida di campionato fra Verona e Fiorentina, sta meglio e potrebbe essere dimesso nelle prossime dall’ospedale in cui è ricoverato a causa di una ginocchiata rimediata al volto nel corso della sfida disputatasi al Bentegodi di Verona. Il trauma cranico patito da Kean non sembra preoccupare particolarmente e i primi esami a cui è stato sottoposto il giocatore hanno dato tutti esito negativo, dunque la situazione appare sotto controllo. Kean resterà sotto osservazione al nosocomio di Verona, svolgerà ulteriori esami per capire se potrà già essere dimesso in serata oppure se, come sembra probabile, si attenderà la giornata di domani per precauzione.