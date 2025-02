Le condizioni di Papa Francesco, il bollettino: “Prognosi resta riservata, lieve insufficienza renale”

A quanto si apprende parla anche liberamente. Ma «la complessità del quadro clinico, e l’attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro, impongono che la prognosi resti riservata», dice ancora il bollettino: vuol dire che, di fatto, non è fuori pericolo. Intanto nella mattinata, nell’appartamento allestito al decimo piano del Policlinico, il Pontefice «ha partecipato alla Santa Messa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui», aggiunge la Sala stampa vaticana. Pur essendo le condizioni di Francesco ancora critiche, è importante che l’emergenza di ieri, caratterizzata da una perdurante crisi respiratoria di tipo asmatiforme, che molta sofferenza aveva provocato al Pontefice e suscitato notevole allarme, sia stata superata. Ciò emerge anche dal fatto che il Papa abbia trascorso una notte tranquilla. Bergoglio, tra l'altro, non è costantemente a letto: a parte oggi la sua presenza alla messa, passa anche del tempo seduto in poltrona.

Le condizioni di papa Francesco, al suo decimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, "permangono critiche" e la novità di giornata è l’insorgenza di "una iniziale, lieve, insufficienza renale, allo stato sotto controllo" . Tuttavia «da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie», informa il bollettino medico diffuso in serata. L’equipe medica spiega anche che le trasfusioni di sangue effettuate ieri - oggi non ce ne sono state altre -, con «le due unità di emazie concentrate», hanno dato «beneficio e con risalita del valore di emoglobina». Stabile è rimasta la "piastrinopenia», cioè la carenza di piastrine nel sangue. Prosegue anche «l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali». In ogni caso, Francesco «continua ad essere vigile e ben orientato».

«Proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia!», ha affermato nel suo testo per l’Angelus che oggi, come già domenica scorsa, è stato diffuso in forma scritta. Il Papa ha voluto ringraziare «di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate». «In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini - ha detto ancora, sempre all’Angelus e tornando a comunicare anche con un paio di messaggi su X -. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all’intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me». Soprattutto il Pontefice, dal suo letto d’ospedale, ha voluto lanciare un nuovo forte appello contro le guerre, ricordando il terzo anniversario del conflitto in Ucraina: «una ricorrenza dolorosa e vergognosa per l’intera umanità!», ha sottolineato.

"Mentre rinnovo la mia vicinanza al martoriato popolo ucraino - ha aggiunto -, vi invito a ricordare le vittime di tutti i conflitti armati e a pregare per il dono della pace in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan». Infine Francesco si è rivolto ai diaconi di cui oggi è stato celebrato il Giubileo, con la messa celebrata nella Basilica Vaticana dall’arcivescovo Rino Fisichella, in cui sono stati anche ordinati 23 candidati al diaconato: «vi esorto a continuare con gioia il vostro apostolato e ad essere segno di un amore che abbraccia tutti, che trasforma il male in bene e genera un mondo fraterno».

Possibile rinuncia

Intanto continuano a rincorrersi le voci e le illazioni sulla possibile rinuncia del Pontefice a causa delle sue condizioni di salute. Va tenuto conto, però, che - al di là delle sue attuali o magari più remote intenzioni - il Papa ha già firmato una lettera di dimissioni nel caso di una malattia che ne paralizzi in modo permanente le capacità decisionali e di governo. E lo ha fatto non di recente, ma nei primi mesi del pontificato, quando nel 2013 era ancora segretario di Stato il card. Tarcisio Bertone. «Ho firmato la rinuncia e gli ho detto: 'In caso di impedimento medico o che so io, ecco la mia rinuncia. Ce l'haì», raccontò nel dicembre 2022 al quotidiano spagnolo Abc. Bergoglio allora soffriva per le difficoltà di deambulazione, la persistente gonalgia, ma ciò non giustificava neanche lontanamente una rinuncia: e lo faceva capire dicendo che «si governa con la testa, non con il ginocchio». Più di recente, poi, in un colloquio con i confratelli gesuiti durante il viaggio in Africa del febbraio 2023,. Francesco ha evidenziato che le dimissioni dei Papi non possono diventare una «moda», e soprattutto, oltre a non averle «in agenda», che il Papato è 'ad vitam'.