A un passo da un'auto fuori controllo: due donne miracolosamente salve. Il video

Un incidente ha rischiato di trasformarsi in una tragedia la mattinata di sabato 22 febbraio 2025 a Braço do Norte, nel sud dello stato di Santa Catarina, in Brasile. Un veicolo Chevrolet Montana ha perso il controllo mentre percorreva via Nereu Ramos, finendo contro una Honda HR-V parcheggiata e ribaltandosi sulla carreggiata.

Nel momento dell'impatto, due donne stavano transitando nelle vicinanze e sono riuscite per un soffio a evitare di essere investite.

Secondo quanto riferito dalla Polizia Militare, fortunatamente nessuno ha riportato ferite. Le prime ricostruzioni indicano che la causa dell’incidente potrebbe essere stata una distrazione del conducente, il quale era diretto a un impegno lavorativo.

Le autorità hanno inoltre confermato che l’automobilista non presentava segni di alterazione dovuta ad alcol o altre sostanze. Nonostante il forte spavento, l'uomo è rimasto sul posto e ha collaborato con gli agenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.