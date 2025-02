Bimba di 19 mesi con grave patologia, curata con terapia genica: intervento con robot, tac e neuronavigazione a Catania

L’intervento, il primo di questo tipo, eseguito con l’ausilio di una combinazione di robotica, TAC intraoperatoria e neuronavigazione, è stato illustrato in conferenza stampa dall’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, dal direttore del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, dal direttore generale del Policlinico, Gaetano Sirna, dal direttore sanitario, Antonio Lazzara, e dai medici interessati.

A spiegare tecnicamente la somministrazione della terapia sono stati i direttori di Pediatria, Martino Ruggieri, e di Neurochirurgia, Giuseppe Barbagallo.

«Abbiamo fornito alla bambina - ha detto Ruggieri - la copia esatta del gene mancante attraverso l’inserimento di miliardi di copie di adenovirus inattivato, che sono serviti a convogliare quel gene all’interno delle cellule nervose, con un impatto sul recupero delle funzioni neurologiche estremamente positivo».

«La peculiarità del nostro intervento su questa paziente, la più piccola trattata ad oggi - ha spiegato Barbagallo - è quella della tecnologia robotica applicata alla neurochirurgia.

Abbiamo proposto una metodologia differente, utilizzata oggi per le biopsie, per la cura di alcuni tumori cerebrali, ma anche per determinati interventi di stimolazione cerebrale, come quelli effettuati per la malattia di Parkinson».