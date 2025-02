Che cos'è l'insufficienza renale che ha colpito Papa Francesco

Papa Francesco ha ricevuto una diagnosi di lieve insufficienza renale, emersa durante recenti accertamenti medici. Ecco un approfondimento su cos'è l'insufficienza renale, le sue cause, sintomi e possibili trattamenti.

Che cos'è l'insufficienza renale?

L'insufficienza renale è una condizione in cui i reni non riescono più a svolgere la loro funzione principale, ovvero regolare l'equilibrio idrico e salino, eliminare acidi e scorie dall'organismo e produrre ormoni essenziali come l'eritropoietina.

Esistono differenti tipi di insufficienza renale?

Sì, l'insufficienza renale può essere acuta o cronica: