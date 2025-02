Spoleto, evade da domiciliari e va in giro per Carnevale travestito da detenuto: arrestato

Evade dai domiciliari, e la polizia lo ferma mentre gira per la città vestito da galeotto. Il fatto è accaduto a Spoleto, in provincia di Perugia, dove gli agenti del commissariato hanno arrestato un uomo per evasione. L’arrestato, 52 anni, anni, era stato raggiunto da un primo provvedimento perché sorpreso in strada con una spranga in mano. Accertata una prima evasione, nei suoi confronti era stato disposto anche il controllo con braccialetto elettronico. Ma non era bastato. Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti lo hanno trovato in corso Garibaldi, una delle vie principali della cittadina, mascherato da detenuto, con il classico pigiama a strisce orizzontali. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga ritornando a casa, dove però gli agenti lo hanno raggiunto. A quel punto è stato arrestato. Il gip, dopo aver convalidato l’arresto, a fronte dei precedenti episodi, ha disposto per lui la detenzione in carcere.