Papa al Gemelli, il cappellano: è l'ora della speranza contro ogni speranza

«In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la "spes contra spem", la speranza contro ogni speranza». Lo ha detto il cappellano del Gemelli, don Nunzio Corrao, guidando la preghiera nel corso della speciale adorazione eucaristica per papa Francesco che si è tenuta al Gemelli. «Accogliamo i tanti inviti che il Papa ci fa continuamente a non ritardare gli inviti del Signore a spingersi sulle frontiere dell’annuncio del Vangelo, che oggi si esprime nel desiderio di pace che alberga nel cuore del Papa. Io sono certo che il Papa finalizza anche questo suo momento di sofferenza chiedendo al Signore la pace dopo tre anni guerra in Europa ma anche in Medio Oriente e non dimentichiamo anche tutte le altre guerre». Lo stato di salute Papa Francesco «si è svegliato e sta proseguendo le terapie», «l'umore è buono», «si nutre normalmente». E’ quanto si apprende da fonti vaticane. Papa Francesco «non ha dolore». Le crisi respiratorie che ha portato «sofferenze» al Pontefice nella giornata di sabato, «sono passate».

Debole pioggia non frena flusso fedeli al Gemelli La pioggia che cade debolmente su Roma non ferma il continuo pellegrinaggio di fedeli, da soli o in gruppo, al Policlinico Gemelli sotto le finestre del decimo piano dell’ospedale dove Papa Francesco riposa dopo aver trascorso bene la notte, come indica il bollettino di questa mattina. Chi porta dei fiori, chi si ferma sotto la statua dei Giovanni Paolo II, chi si raccoglie in preghiera. «Siamo tutti pet te», «Ti vogliamo bene», «Guarisci presto» si legge nei messaggi e sui palloncini lasciati sotto la statua del santo polacco. Gente comune ma anche religiosi. Tra cui spiccano due preti brasiliani, Marzio da Costa e Roberto, che recitano il rosario per lungo tempo. Alla fine, prima di allontanarsi, parlano con i cronisti: «E' importante che il Santo Padre senta la preghiera di tutta la Chiesa, dei sacerdoti, del Vescovo e di tutti i popoli che lo amano e pregano per lui». Moltissimi gli operatori televisivi che sanno situati nella postazione antistante l’entrata dell’ospedale e altre postazioni sono in alto, sicché possono riprendere la scena da lontano. E intanto inizia a fare capolino il sole dietro le nubi.