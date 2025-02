Report della Polizia: omicidi in calo del 33% ma crescono quelli con autori e vittime minori

Continua a calare in Italia il numero degli omicidi volontari ma negli ultimi due anni cresce quello degli omicidi con autori e vittime minorenni. E’ quanto emerge dal report sugli «Omicidi volontari consumati» curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale. In particolare, nel 2024, rispetto al 4% del 2023, è quasi raddoppiata l’incidenza delle vittime minorenni, salita al 7%. L’incidenza degli autori minori di 18 anni si attesta, invece, all’11% nel 2024, in netto aumento rispetto all’anno precedente quando i minori responsabili di omicidio avevano rappresentato il 4% del totale. Analizzando nel dettaglio le singole fasce di età con riferimento al rapporto vittima/autore, emerge che, nel biennio in esame, le vittime minori di 18 anni sono state uccise prevalentemente da autori di età compresa tra i 18 e i 40 anni (nel 2023 nel 53% dei casi e nel 2024 nel 56%); seguono gli autori della fascia 41-64 anni (27% nel 2023 e 26% nel 2024) mentre i casi con autore minore si attestano al 13% nel 2023 e al 18% nel 2024. Per quanto attiene alla nazionalità degli autori di omicidio volontario, sempre con vittime under18, nel 2023 italiani e stranieri si attestano intorno al 50% (53% gli italiani e 47% gli stranieri), mentre nel 2024 gli autori italiani raggiungono il 79%.

Omicidi volontari Nell’arco degli ultimi dieci anni, in Italia il numero degli omicidi volontari è diminuito del 33%, scendendo dai 475 casi del 2015 ai 319 del 2024 (0,54 vittime ogni 100mila abitanti); solo in questo ultimo anno si registra un decremento del 6% rispetto ai 340 casi del 2023. E’ quanto emerge dal report sugli «Omicidi volontari consumati» curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale. Si tratta di un decremento costante, con il valore più basso (287) registrato nel 2020, anno dell’emergenza legata alla pandemia da Covid19. Anche i dati Eurostat relativi agli omicidi volontari registrati in Europa nel 2022 riconoscono l’Italia come il Paese Ue con il minor fattore di rischio omicidi. Al decremento del totale generale degli omicidi corrisponde una flessione del numero delle vittime - sempre nel decennio - del 38% per gli uomini (da 330 a 206) e del 22% per le donne (da 145 a 113): «mentre il trend dei casi con vittime maschili rispecchia sostanzialmente le variazioni dell’andamento del totale degli omicidi - spiegano gli analisti - gli eventi con vittime femminili procedono con una linea tendenzialmente autonoma, altalenante e più piatta, ma con un’evidente diminuzione nell’ultimo biennio».

Un esame a sè meritano gli omicidi ascrivibili a Cosa nostra, camorra, 'ndrangheta e criminalità organizzata pugliese, in forte calo: i 15 casi dell’anno scorso sono il 72% in meno rispetto ai 53 del 2015.