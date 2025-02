Scomparso a 88 anni Rocco Sisci, magistrato e storico

Originario di Amendolara , in provincia di Cosenza , dove era nato nel 1936 , sin da giovane si era trasferito a Messina , città dove ha svolto a lungo la funzione di magistrato presso la Procura . È stato anche a capo dell’ufficio inquirente di Barcellona Pozzo di Gotto , e ad inizio carriera svolse anche le funzioni di pretore a Palmi e a Reggio Calabria .

Era un magistrato-scrittore Rocco Sisci , che ci ha lasciato oggi all’età di 88 anni dopo una lunga carriera giudiziaria e una altrettanto prestigiosa attività nel campo della ricostruzione storico-antropologica delle tradizioni marinare e folkloristiche, non soltanto di Messina ma anche della Sicilia .

Fu lui, quando era sostituto procuratore a Messina, agli inizi degli anni ’80, a gestire per molti mesi il primo collaboratore di giustizia della criminalità organizzata messinese, il pentito Giuseppe Insolito, detto “Inzollitto”. In una caserma della Polizia letteralmente “blindata”, raccolse pagine e pagine di verbali con la ricostruzione dell’intero organigramma dei gruppi mafiosi della città e della provincia, formando giorno dopo giorno quello che poi fu uno dei capisaldi dell’accusa al primo maxiprocesso alla mafia di Messina e della zona tirrenica.

Ma accanto all’attività di magistrato si dedicò per moltissimi anni, sin da giovane, all’altra sua grande passione, agli studi in materia di storia locale e di etno-antropologia, con particolare interesse per le tradizioni marinare. Aveva una eccezionale capacità di ascolto dei testimoni dei fatti storici e di catalogazione dei resoconti e dei racconti, nonché dei reperti antichi e dei filmati, che gli consentivano poi di dare alle stampe dei lavori di primissimo piano.