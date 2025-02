Al Tribunale dei ministri l'esposto di una vittima di Almasri: Meloni, Nordio e Piantedosi accusati di favoreggiamento

La Procura di Roma , nel procedimento avviato dopo l’ esposto dell’avvocato Luigi Ligotti – in cui si contestano, a seconda delle posizioni, i reati di favoreggiamento , peculato e omissioni di atti d’ufficio a carico della premier Giorgia Meloni , dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano – allega anche l’ atto sottoscritto dal cittadino sudanese Lam Magok Biel Ruei , in cui accusa i massimi vertici dell’ Esecutivo di «avere sottratto alla giustizia » Almasri , non convalidando l’ arresto dopo la richiesta sollecitata dalla Corte penale internazionale .

Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio e poi trasmesso per competenza è finito, in primo luogo, il mandato di arresto, di oltre 40 pagine, spiccato dalla Corte penale europea, che ha portato il 19 gennaio la Digos di Torino a fermare Almasri. L'uomo si trovava in Europa già da 12 giorni, ma l’ok al fermo per l’accusa di crimini contro l’umanità è diventato esecutivo il 18 gennaio, quando si trovava sul territorio italiano.

Agli atti dell’indagine anche i documenti prodotti nelle 48 ore successive: l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, con cui il 21 gennaio è stata disposta la scarcerazione, motivata per vizi procedurali e in particolare per le «mancate interlocuzioni» intercorse con via Arenula, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale.

Nella denuncia, il cittadino sudanese, che compare come testimone anche nel procedimento avviato dai giudici dell’Aja a carico di Almasri, racconta della sua vicenda e accusa il Governo italiano di avere «vanificato la possibilità di ottenere giustizia», sia per tutte le persone, «come me, sopravvissute alle sue violenze», sia per coloro che ha ucciso, sia per coloro che continueranno a subire torture e abusi per sua mano o sotto il suo comando».

Nell’atto, il legale dell’uomo, l’avvocato Francesco Romeo, parla di «inerzia di Nordio», che, a suo dire, «avrebbe potuto e dovuto chiedere la custodia cautelare del criminale ricercato dalla Corte penale internazionale».

Una mancata iniziativa, è il ragionamento del legale, che, assieme al «decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno», con l’immediata predisposizione del volo di Stato per ricondurre il ricercato in Libia, hanno consentito ad Almasri di sottrarsi all’arresto e di ritornare impunemente nel suo Paese d’origine, impedendo così la celebrazione del processo a suo carico.