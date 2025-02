L'assemblea dei soci permanente giovani-editori dell'Osservatorio conferma la fiducia al presidente Andrea Ceccherini

L'Assemblea dei Soci dell'Osservatorio permanente giovani-editori, riunita ieri a Firenze ha confermato all'unanimità piena fiducia al Presidente Andrea Ceccherini, esprimendogli sincera gratitudine per l'indipendenza dimostrata negli anni, per la significativa crescita impressa all'organizzazione sotto la sua leadership, nonché per la reputazione ed il prestigio raggiunto a livello nazionale ed internazionale.

L'Assemblea dei Soci ha salutato con favore il programma delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario dell'Organizzazione, aperto da un evento pubblico di confronto con il Capo dello Stato e proseguito con un momento di dialogo con il Santo Padre, nell'ambito della prima udienza giubilare dell'anno.

Deliberato, inoltre, di procedere nel prossimo triennio nello sviluppo delle proprie attività strategiche nel mondo dell'education europeo, incentrando la propria azione in particolare sull'opera di formazione del pensiero critico e dell'educazione economico finanziaria dei giovani, consolidando allo stesso tempo il primato raggiunto in Italia nel mondo della scuola secondaria superiore con i propri progetti leader di educazione alla cittadinanza.