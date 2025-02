Papa Francesco, condizioni stazionarie. Il messaggio di Quaresima: "Morte trasformata in vittoria"

Alla domanda se Francesco sia aiutato a riposare attraverso la somministrazione di sedativi, si fa notare che "nei bollettini medici non sono mai stati menzionati". Non è escluso un nuovo punto stampa con i medici ma non c'è data.

Il messaggio di Quaresima: "Morte trasformata in vittoria"

«La morte è stata trasformata in vittoria e qui sta la fede e la grande speranza dei cristiani: nella risurrezione di Cristo». Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima (che comincerà mercoledì 5 marzo) che è stato diffuso oggi ma che era stato preparato prima del ricovero e che infatti è datato 6 febbraio. Quindi la Quaresima è innanzitutto una «chiamata alla conversione: quella della speranza, della fiducia in Dio e nella sua grande promessa, la vita eterna. Dobbiamo chiederci: ho in me la convinzione che Dio perdona i miei peccati? Oppure mi comporto come se potessi salvarmi da solo? Aspiro alla salvezza e invoco l’aiuto di Dio per accoglierla? Vivo concretamente la speranza - chiede Papa Francesco - che mi aiuta a leggere gli eventi della storia e mi spinge all’impegno per la giustizia, alla fraternità, alla cura della casa comune, facendo in modo che nessuno sia lasciato indietro?». Papa Francesco nel messaggio cita anche la Prima Lettera ai Corinti di San Paolo: «La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?».