Travolta da un'auto davanti al centro commerciale, morta a Roma la 19enne Daniela Gambardella

È stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada davanti al centro commerciale in cui lavorava. Tragedia intorno all’una in via Laurentina, nel quadrante sud a Roma. La diciannovenne Daniela Gambardella, originaria di Salerno, è morta investita da una macchina che procedeva in direzione centro.

Al volante un pensionato di 72 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Per estrarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Poi la ragazza è stata affidata al personale del 118 giunto sul posto, ma per Daniela non c'è stato nulla da fare.