Salvini critica la strategia europea sull'Ucraina: "No all'esercito comune, sì a Stati nazionali forti"

Durante un incontro alla Stampa Estera di Roma, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso la necessità di valutare attentamente prima di aumentare l'impegno militare italiano all'estero. Attualmente, l'Italia ha circa 7.600 soldati in missioni di pace. Salvini ha dichiarato: "Prima di spendere un euro in più o ipotizzare l’invio di un soldato in più, bisogna essere certi di quello che si fa".

L'Europa, Trump e i dazi: il punto di vista di Salvini

Commentando le recenti affermazioni del senatore statunitense J.D. Vance, Salvini ha detto: "Vance ha detto che il 're è nudo', l’Europa non deve avere paura di Trump e dei dazi". Quando si sostiene che il problema dell'Europa sono gli stessi europei, "hanno ragione". Secondo Salvini, ciò indica la necessità di un'autocritica europea e di un approccio più deciso nelle relazioni transatlantiche.