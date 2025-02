Alla guida senza patente e con 35 grammi di droga in auto: arrestato un 21enne a Catania

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Catania dalla polizia che l’ha sorpreso alla guida di un auto in compagnia di un minorenne nel centro della città senza aver conseguito la patente e con 11 involucri contenenti 33 grammi di marijuana e 2,50 di hashish. Al giovane i poliziotti hanno anche sequestrato 345 euro in contanti. Non appena si è accorto dei poliziotti, il 21enne ha bruscamente accelerato, cercando di superare le altre auto e ha provato a fuggire passando con un semaforo rosso.

Deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sentito il pm di turno, è stato posto in libertà in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip. Al giovane sono state contestate anche le infrazioni al Codice della Strada come la guida senza patente e il passaggio con semaforo rosso.