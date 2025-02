Ancora attacchi hacker all'Italia, preso di mira anche il sito dell'Ordine dei giornalisti

C'è anche il sito web dell’Ordine nazionale dei giornalisti tra i nuovi bersagli dell’offensiva hacker degli attivisti filorussi del collettivo NoName057. Nel mirino dell’undicesimo giorno consecutivo di attacchi anche stavolta figurano soprattutto soggetti dell’amministrazione locale: i siti delle regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria e quelli dei comuni di Brescia, Parma, Prato, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna, Foggia, Rimini, Salerno, Sassari. Al momento risultano non raggiungibili. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato tempestivamente i target - supportandoli nelle azioni di mitigazione - e informato l’autorità politica. Come sempre, si tratta di attacchi di tipo DDoS (Distributed Denial of Service) che mirano a rendere irraggiungibili i siti bersaglio saturandoli di accessi.