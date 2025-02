Sciopero Anm, l'adesione toccherà quota 80% dei magistrati

"Non è uno sciopero contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini: è tutto fuorché una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi intervistato da Radio 24 a proposito dello sciopero di oggi dei magistrati.

L'adesione allo sciopero è prossima all'80%. Lo annuncia il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, nel corso dell'assemblea in corso al cinema Adriano nel giorno dell'astensione delle toghe.