Catania, 30enne denunciato con 19 carte di credito intestate a terzi

Nel corso di un controllo in Piazza Caduti del Mare a Catania, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno denunciato un 30enne di origini irachene, trovato in possesso di sedici carte di credito e tre carte di debito intestate a persone diverse, tutte originarie dell’Iraq. L’uomo si trovava a bordo di un’auto insieme a un’altra persona e, alla vista della Polizia, ha tentato di eludere il controllo allontanandosi con il veicolo, ma è stato prontamente fermato. Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato un rigonfiamento sospetto sotto il giubbotto del conducente, che si è rivelato essere un marsupio contenente le carte. Alla richiesta di spiegazioni, il 30enne ha dichiarato di averle ricevute per posta da un parente residente in Iraq. Le carte sono state sequestrate per ulteriori accertamenti, al fine di verificarne l’effettiva provenienza e un’eventuale falsificazione per uso illecito. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.