Al congresso americano, l’Urologia dell’IRCCS Bonino Pulejo Piemonte presente con lavori scientifici su interventi chirurgici innovativi e intelligenza artificiale

Si è concluso da pochi giorni il congresso Americano di Urologia tenutosi a Las Vegas ove la Divisione di Urologia diretta dal dottor Iannello ha presentato i risultati su interventi chirurgici sempre meno invasivi in pazienti affetti da calcoli al rene fino a un diametro di 4cm. Questo tipo di chirurgia endoscopica sposata dal dottor Iannello e dal dottor Cacciatore, peraltro i primi in Sicilia ad effettuarla da oltre un anno, utilizza strumenti miniaturizzati che consistono in un ureterorenoscopio flessibile che viene introdotto nell’uretra ( l’orifizio naturale dal quale esce l’urina) per poi arrivare in vescica risalire lungo tutto l’uretere per giungere nel rene a contatto con il calcolo. A questo livello, grazie ad una cannula ureterorenale flessibile nei suoi 10cm terminali si riesce a raggiungere qualsiasi calice del rene, per poi eseguire la polverizzazione e/o la frammentazione dei calcoli, tramite l’ausilio di un laser ad alta potenza. A seguito, tramite la stessa cannula, definita anche aspirante a pressione negativa (Clear Petra) si procede ad aspirazione e rimozione dei frammenti di calcoli all'esterno del sistema urinario. "Proprio come se fosse un’aspirapolvere", spiega il dottor Iannello.

Fino a qualche anno or sono era impensabile una chirurgia del genere in quanto l’unico e solo approccio per calcoli di diametro uguale o superiore a 15-20 mm era la nefrolitotrissia percutanea, un intervento invasivo che comporta l’accesso transcutaneo e la perforazione del rene per accedere ai calici renali e trattare gli stessi. Il lavoro scientifico presentato al congresso, stanti i risultati positivi ottenuti, ha suscitato notevole interesse e discussione propositiva tra i partecipanti all’evento. Gli autori concludono che questo tipo di chirurgia altamente mini-invasiva, effettuata in centri altamente specializzati, potrà diminuire il ricorso alla nefrolitotrissia percutanea della calcolosi renale nonché degli effetti collaterali correlati, senza tralasciare la riduzione della degenza dei pazienti che di solito presso la Nostra Divisione avviene il giorno dopo l’intervento.

Durante lo stesso evento, il dottor Cacciatore, ha presentato un lavoro innovativo incentrato sull'applicazione dell'intelligenza artificiale per supportare i pazienti affetti da tumore alla prostata, con l'obiettivo di ridurre l'ansia e migliorare l'accesso alle informazioni cruciali per il loro trattamento. Questo approccio, che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale, offre nuove soluzioni per un'assistenza più personalizzata e informata, contribuendo significativamente al benessere psicologico dei pazienti.

Infine, "desidero ringraziare la Concessionaria Sciotto Automobili di Messina del dottor Pietro Sciotto che ha permesso, con il suo contributo integrale, alla partecipazione dell’ evento prestigioso, nonché la Direzione Amministrativa e Generale dell’IRCCS che ha sempre supportato e creduto nella chirurgia urologica mininvasiva e innovativa", conclude il dottor Iannello.