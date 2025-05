Firenze, sequestrati 17 chili di marijuana: arrestato un uomo per detenzione e spaccio

Arrestato dalla squadra mobile di Firenze un italiano di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: gli sono stati sequestrati circa 17 chili di marijuana, 8.000 euro in contanti forse provento di spaccio, materiale per pesatura e confezionamento e perfino una macchinetta elettrica per contare le banconote.

Gli investigatori della questura lo hanno individuato grazie all’articolata logistica del soggetto che non è sfuggita alla polizia. Dopo le indagini, sono stati mirati gli appostamenti.

Il 2 maggio quando lo hanno visto arrivare in scooter ad un fondo commerciale in via Arnolfo e lasciare dentro una scatola di grosse dimensioni, la polizia è intervenuta. Agenti hanno preso la stessa scatola, contenente oltre cinque chili di marijuana, mentre altro personale fermava il soggetto. Poi è stata perquisita l’abitazione del 45enne, in via Giampaolo Orsini, sempre a Firenze, e la polizia gli ha trovato in cantina altri 11 chili di marijuana, un’altra macchinetta conta-soldi, in camera da letto gli 8.000 euro in contanti. Parte delle banconote era nascosta in una presa elettrica che occultava una piccola cassaforte e, in parte, in un cassetto del comodino. E ancora, in uno sgabuzzino c'erano altra droga, una macchinetta sottovuoto e una bilancia di precisione. Tutto è stato posto sotto sequestro. Ora il 45enne è nel carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida.