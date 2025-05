Conclave, i cardinali frenano: "Abbiamo bisogno di tempo"

Frena l’ottimismo delle scorse ore: i cardinali stanno realizzando che hanno bisogno di più tempo per trovare tra loro un consenso sulle linee della Chiesa del dopo-Francesco ma soprattutto sulla figura che dovrà prendere il suo posto. All’uscita della congregazione generale, sono diversi i porporati che sottolineano la necessità di parlare e confrontarsi ancora. Secondo quanto trapela il clima è buono, come anche loro ufficialmente dicono. Ma sono tanti e molto diversi tra loro i cardinali di questo conclave, come non era mai accaduto nel passato. E quindi la soluzione non sarebbe, almeno al momento, dietro l’angolo. Intanto nella congregazione di questa mattina è stato deciso che lunedì 5 maggio sarà raddoppiato il tempo di confronto, con due congregazioni, sia la mattina alle 9 che il pomeriggio alle 17, come riferito dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Per martedì 6, al momento, rimane la sola congregazione del mattino ma non è detto che si decida di raddoppiare anche in questo giorno, che poi è quello della vigilia dell’inizio del conclave.

Il cardinale Claudio Gugerotti usa con i giornalisti una metafora scherzosa per fare capire che è necessario ancora del tempo: «Siamo fiori, un pò da annaffiare, ma siamo fiori». Alla domanda se ci sarà un nome condiviso per il nuovo Papa già mercoledì 7 maggio, all’uscita della congregazione risponde: "Mercoledì come si fa? E’ dopo mercoledì che deve sbocciare». Poi aggiunge: «Chi lo sa, lo Spirito Santo fa degli scherzi, non sappiamo mai», «serve tanta acqua». «Ci sono 133 nomi, tutto è aperto», commenta il cardinale di Santiago del Cile, Fernando Natalio Chomali Garib. Altri cardinali uscendo lasciano capire che al momento non si è raggiunto il consenso su una figura che possa succedere a Francesco «ma ci sarà», dicono fiduciosi. «Non siamo pronti», dice con una sincerità disarmante il cardinale di Algeri Jean-Paul Vesco. «Abbiamo bisogno di un pò più di tempo per pregare insieme ma sono sicuro che saremo pronti al momento giusto. Daremo alla Chiesa il Papa che il Signore ha scelto», dice il cardinale maratoneta abituato a correre sulle lunghe distanze. «Il profilo del Papa emergerà dal dialogo fra porporati. Le divisioni fra schieramenti sono semplificazioni ispirate a criteri politici», ha sottolineato il cardinale Angelo Bagnasco in una intervista a Qn.