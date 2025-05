Non si ferma al posto di blocco, lascia una donna incinta di 8 mesi e fugge. E' accaduto a Ostia

Un’autovettura non si è fermata all’alt intimato da una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Ostia intorno alle 22.30 di ieri, in via dell’Idroscalo, e ha continuato la corsa a forte velocità. Dopo un breve inseguimento, il conducente ha arrestato momentaneamente la corsa per far scendere una donna, successivamente risultata all’ottavo mese di gravidanza, per poi ripartire nuovamente, fino a terminare la corsa, andando a sbattere autonomamente contro tre veicoli parcheggiati.

L’uomo ha quindi abbandonato l’auto e si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Grassi per escludere complicazioni, ma stava bene. L’auto è stata sequestrata. Per i rilievi relativi al sinistro è invece intervenuta una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale. Le indagini dei militari della Compagnia di Ostia proseguono per risalire al conducente dell’auto, al momento irreperibile.