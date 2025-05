Tragedia sull’A1: padre e figlio muoiono nello schianto, grave la moglie e la figlia di cinque anni

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio sull’autostrada A1, in direzione sud, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel territorio del Frusinate. Una Ford Fiesta grigia è stata tamponata violentemente da un’altra vettura di colore blu scuro, a bordo della quale viaggiava un’intera famiglia.

Padre e figlio, rispettivamente di 40 e 8 anni, sono morti sul colpo nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Gravi le condizioni della moglie, anche lei quarantenne, trasportata in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma dove si trova in prognosi riservata. La figlia più piccola, di soli 5 anni, è ricoverata in stato critico all’ospedale Bambin Gesù.

Determinante è stato l’intervento di un camionista che, accortosi dell’impatto, ha rallentato bruscamente e si è posizionato di traverso occupando tutte e tre le corsie, creando uno scudo che ha impedito ad altri veicoli di travolgere i mezzi incidentati.

La famiglia risiedeva a Cervaro, nel sud della provincia di Frosinone, non lontano da Cassino, ed è di nazionalità nigeriana secondo quanto emerso dai primi rilievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, il personale del 118, i vigili del fuoco e due eliambulanze.