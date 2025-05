Trentino, 54enne precipita e muore durante costruzione di un capanno da caccia

Un uomo del posto di 54 anni ha perso la vita nella prima mattinata sul monte Iron, in Trentino.

L'uomo, residente a Tre Ville, si trovava in località Faedolo, a una quota di circa 1.600 metri, per costruire un capanno da caccia insieme ad altre persone, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa 8 metri da un salto di roccia, per poi ruzzolare per circa 200 metri lungo un pendio ripido.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 9 dagli amici che erano con lui, che lo hanno raggiunto trovandolo incosciente. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero e del soccorso alpino e speleologico. Sul posto anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tione e i vigili del fuoco volontari di Ragoli. L’equipe sanitaria dell’elisoccorso, accompagnata dal tecnico del soccorso alpino, ha provato a rianimare l’uomo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dopo la dichiarazione del decesso da parte del medico e ottenuto il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero e trasferita a valle.