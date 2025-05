Verso il Conclave, 80 sigilli di piombo su tutti gli accessi al perimetro. Mercoledì la messa Pro Eligendo Pontifice

La nona Congregazione generale dei cardinali, questa mattina, ha avuto inizio alle 9 con un momento di preghiera comune. Erano presenti 177 cardinali, di cui 127 elettori. In apertura, sono stati sorteggiati i cardinali della commissione che assiste il camerlengo nelle congregazioni particolari per il disbrigo degli affari ordinari: si tratta del cardinale Robert Francis Prevost, O.S.A., e del cardinale Marcello Semeraro prefetto del Dicastero delle cause dei santi, mentre resta confermato il cardinale Reinhard Marx in quanto coordinatore del Consiglio per l’economia. La sessione si è articolata in 26 interventi, che hanno toccato diversi temi di rilevanza ecclesiale e pastorale. Si è riflettuto sul duplice compito della Chiesa: vivere e testimoniare la comunione al proprio interno, e promuovere la fraternità nel mondo. È stato ricordato con gratitudine il magistero di Papa Francesco e i processi avviati sotto il suo pontificato, sottolineando la responsabilità di proseguirli e custodirli.