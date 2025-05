Vigili del fuoco morti in Abruzzo, salme recuperate dopo 50 ore

Sono stati recuperati i corpi dei due vigili del fuoco morti nel Chietino. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è riuscita a raggiungere, attraverso un accesso laterale, il punto in cui erano state ancorate le barelle contenenti i corpi dei due escursionisti, nella giornata di giovedì. I tentativi di accesso da monte, effettuati nei giorni scorsi, si erano rivelati impraticabili a causa delle condizioni relative alla portata della forra. Sulla verticale del punto di ancoraggio si sono posizionate le squadre composte da specialisti in soccorso alpinistico e fluviale dei Vigili del fuoco supportate da droni, tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e soccorritori della Guardia di finanza. Attraverso complesse manovre alpinistiche, le barelle sono state traslate fino a una zona più accessibile. Da qui, un elicottero dei Vigili del fuoco è riuscito a procedere con il recupero delle salme mediante verricello, trasportandole successivamente presso l’ospedale di Chieti.