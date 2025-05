Bevono alle fontane per strada a Vicenza, salgono a 133 gli intossicati

Salgono a 133 le persone rimaste intossicate nel corso di un evento podistico che si è tenuto a Valdagno (Vicenza) lo scorso primo maggio. Nessuno è in condizioni gravi. A far scattare l’allarme sono stati gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Valdagno che hanno messo in allarme le autorità sanitarie. Le visite hanno poi individuato un fattore comune nei pazienti: avevano tutti partecipato ad una marcia podistica locale e si erano abbeverati in alcune fontane private, non allacciate all’acquedotto.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica, ha avviato gli accertamenti e sono stati effettuati i prelievi sulle fontanelle ritenute all’origine della probabile intossicazione. I risultati degli esami di laboratorio sull'acqua arriveranno nel prossimi giorni. Nel frattempo il primo cittadino ha firmato un’ordinanza vietando l’utilizzo dell’acqua di due fontane: «Masteghini o fontana del Cengio» e quella della «Fanana». La causa della contaminazione potrebbe essere riconducibile al maltempo delle scorse settimane.