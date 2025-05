Rissa tra ultras di Atalanta e Inter: il 26enne Riccardo Claris ucciso a coltellate in strada: fermato un 19enne

La lite fra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter, iniziata ieri sera in un bar nel centro di Bergamo è finita con un omicidio. Riccardo Claris, 26enne tifoso della Dea, è rimasto a terra ferito da una unica coltellata in via dei Ghirardelli, a trecento metri dallo stadio dove ha passato tante domeniche. A colpirlo Jacopo De Simone, un ragazzo di 19 anni incensurato.

Nato a San Giovanni Bianco, laureato in Economia e Commercio, un master in Lussemburgo, un lavoro dallo scorso gennaio in una finanziaria a Milano, Riccardo (Claris come lo chiamano gli amici e gli altri tifosi della curva Nord) oltre ad essere un tifoso di calcio, aveva anche giocato, prima nelle giovanili dell’Albinoleffe, poi in promozione ed eccellenza, l’ultima squadra la Gavarnese. La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha espresso alla famiglia di Claris il cordoglio suo e dell’intera città, sottolineando il «dovere» di «fare in modo che simili tragedie non si ripetano».