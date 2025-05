La Porsche a noleggio correva a 250 km/h: tre ragazzi muoiono tra le fiamme in provincia di Brindisi

«Per la comunità di Torchiarolo - ricorda il parroco don Antonio De Nanni - è una storia che si ripete. Già nel 2007 ci fu il dramma di cinque giovani bruciati in una macchina per un incidente stradale ». Il parroco racconta che «due dei tre giovani hanno frequentato l’ azione cattolica . La ragazza ucraina si è integrata negli anni nella nostra comunità . Dopo la guerra ha voluto rimanere qui perché si era legata tanto alla famiglia che la ospitava. Adesso lavorava qui». « Ragazzi - spiega - felici, spensierati, tutti e tre lavoratori , con principi sani . Giovani educati che si facevano volere bene. Dobbiamo sfruttare in maniera positiva questo evento drammatico , imparando anche da questa situazione ».

Il sindaco Elio Ciccarese ha parlato di una «tragedia immane» e ha annunciato il lutto cittadino il giorno dei funerali, non ancora stabilito. «Ora - ha aggiunto - è il tempo della preghiera e della vicinanza alle famiglie. Luigi, Sara, Karina, splendidi ragazzi nel fiore della giovinezza, sarete sempre nei nostri cuori».

Anche questa domenica in Puglia si sono registrati diversi feriti: nella sola provincia di Foggia, in due distinti incidenti, se ne contano 17, tra cui cinque bambini. Feriti non gravi, tranne una donna che è in rianimazione.