Il triplice omicidio di Monreale, fermato un altro giovane palermitano dello Zen: "Sono pentito"

Ragazzi cresciuti in strada, che come confermano anche le carte dell’inchiesta aperta sulla strage di Monreale, erano noti per le risse e i furti. Allo Zen, infatti, si sarebbero create bande di giovanissimi che soprattutto nel fine settimana escono armati e compiono furti di motocicli o batterie di monopattini.

Si chiama Samuel Acquisto e ha 18 anni il giovane fermato questa notte dai carabinieri e accusato di essere il complice di Salvatore Calvaruso . Con il diciannovenne, Acquisto è molto amico e sui social impazzano le foto insieme, soprattutto negli in cui entrambi hanno fatto boxe. Sport che circa quattro anni fa, Acquisto ha abbandonato, così come Calvaruso.

Il 18enne fermato: "Sono pentito"

E’ stato lo stesso Samuel Acquisto, fermato oggi con l’accusa di aver istigato Salvatore Calvaruso a fare fuoco tra la folla la notte della strage di Monreale, dopo essersi presentato spontaneamente con il suo legale alla polizia, ad ammettere di essere stato presente durante la sparatoria. Il 18enne però alle domande sul ruolo avuto e sui complici ha sempre detto di non voler rispondere. Per il pm che ha coordinato le indagini le affermazioni di Acquisto sarebbero illogiche. Il ragazzo avrebbe detto di sentirsi in colpa ma ha poi negato di aver avuto un ruolo nella sparatoria; ha ammesso di guidare la moto poi trovata dagli inquirenti, ma non ha voluto dire chi fosse il suo passeggero. Infine ha tentato di coprire Calvaruso dicendo di non averlo visto sui luoghi della strage.