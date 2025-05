La sparatoria di Monreale, il pm: "Acquisto sapeva di fare una strage e di mettere a repentaglio la vita di una pletora sterminata di soggetti"

Samuel Acquisto, il 18enne fermato per la sparatoria di Monreale costata la vita a 3 persone, è accusato di concorso in strage come il complice, Salvatore Calvaruso. Per la procura di Palermo «ha certamente istigato, rafforzato e determinato, nonché agevolato, la condotta esecutiva di Calvaruso e degli altri complici allo stato ignoti».

Acquisto, per i magistrati, «è pienamente coinvolto nei fatti, è stato presente attivamente a tutte le fasi dell’azione ed era pienamente conscio di mettere a repentaglio la vita di una pletora sterminata di soggetti presenti sul luogo dei fatti (non solo di quelli deceduti e di quelli causalmente feriti ma di qualsivoglia passante o soggetto che si trovasse nei paraggi per mera casualità, non individuato quale bersaglio)».

«Il numero dei colpi esplosi e il luogo in cui è avvenuto il fatto non lascia spazio ad alcun dubbio circa la sussistenza di tutti gli elementi costituivi della fattispecie del delitto di strage», scrive il pm nel provvedimento di fermo.